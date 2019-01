Vrouw (64) komt om leven bij geweldsmisdrijf, zoon (28) aangehouden

Kaatsheuvel - Aan de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel is woensdagochtend vroeg een vermoedelijk 64-jarige vrouw door geweld om het leven gekomen. De 28-jarige zoon van het slachtoffer is als verdachte aangehouden. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in. Burgemeester van Aart deelt haar medeleven met de nabestaanden.