Uitzending Bureau Brabant maandag 4 februari 2019

Inbraak in een vrijstaande woning

Geldrop - Op 17 september 2018 tussen 19.35 uur en 19.45 uur werd er ingebroken in een vrijstaande woning aan de Haagdoorn in Geldrop. De bewoners waren op vakantie. ‘s-Avonds ging het alarm af en de uitwonende zoon des huizes zag dat er was ingebroken. Een van de slaapkamerramen was er in zijn geheel uitgehaald en lag in de tuin. De woning was deels doorzocht. Er werd contant geld en horloges gestolen. Na de inbraak renden ze via de achterzijde weg. Om in de tuin te komen moet je over een hek klimmen.



De daders staan op beeld en wij tonen u deze beelden. Maar we geven ook tips over hoe je het risico op een inbraak kunt verkleinen.



Diefstal van een handtas uit de personeelsgarderobe

Cuijk - Op zondag 5 augustus 2018 tussen 15 en 17 uur werd er een handtas met inhoud gestolen vanuit de personeelsgarderobe van supermarkt Jan Linders aan de Grotestraat in Cuijk. De personeelsgarderobe is vanuit de winkel te bereiken via een toegangsdeur met code. Van buiten is deze te bereiken via een personeelsingang. Toen een medewerkster die dag om 17 uur aan haar pauze begon, wilde ze haar handtas pakken die in de personeelsgarderobe stond. Ze ontdekte toen dat haar handtas was gestolen. Ze heeft haar pas meteen laten blokkeren, maar er was toen al mee gepind bij een andere supermarkt in Cuijk. Er waren sigaretten mee betaald



Op camerabeelden zien we de vermoedelijke dader, die er na enkele pogingen in slaagt via de personeelsingang binnen te komen. We zien hem er vandoor gaan met de tas van de medewerkster. Wie herkent deze dief?



Diefstal van een bankpas en frauduleus pinnen

Bergen op Zoom - Op 7 augustus 2018 rond 14.10 uur was een 71-jarige vrouw aan het winkelen bij winkelcentrum De Zeeland aan de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom. Ze had daar eerst gepind bij een geldautomaat. Vervolgens heeft ze boodschappen gedaan bij een supermarkt Rond 14.50 uur kwam ze bij de kassa en zag dat haar tas open stond. Haar portemonnee was gestolen. Toen het slachtoffer de bank belde bleek er al met haar pas gepind te zijn. Dit gebeurde diezelfde dag om 14.40 uur bij een automaat aan de Sint Josephstraat. Op de beelden is een vrouw met een zonnebril te zien.



Wie herkent deze vrouw op de beelden?



Overval op een supermarkt

Eindhoven - Op vrijdag 16 november vorig jaar werd een PLUS filiaal aan de Woenselsestraat in Eindhoven overvallen door een vermomde man met een vuistvuurwapen. Omstreeks 19.40 uur kwam de overvaller binnen en liep naar de servicebalie. Onder bedreiging met een vuurwapen werd een medewerkster gedwongen om het geld uit de kassa in een tasje te doen. De dader had de tas bij zich. Hierna liep hij naar een kassa en dwong de kassière om ook geld in het tasje te doen. Hierna rende hij naar de uitgang. Hij liep daarbij nog tegen de elektronische deuren op. Hierna rende de dader weg en verdween uit het zicht.



De overval is vastgelegd op beveiligingsbeelden en wij willen natuurlijk weten wie de overvaller herkent.



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.