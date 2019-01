Getuigen straatroof Bilthoven gezocht

Bilthoven - De politie zoekt getuigen van een straatroof in Bilthoven die plaatsvond op zaterdag 12 januari 2019 tussen 20.30 uur en 21.30 uur. Toen is in de fietstunnel tussen wijk de Leijen en de Noorderkroon in Bilthoven een 15-jarige jongen door drie jongens beroofd van zijn geld en sigaretten. De jongen deed deze week aangifte.