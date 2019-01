Twaalf nachtelijke auto-inbraken in Berkel en Rodenrijs

De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen die een camera hebben hangen of zij de beelden van vannacht willen terug kijken. Mogelijk is daar iets op te zien. Het gaat ondermeer om de straten Saffier, Topaas, Agaat en Smaragd. Heeft u informatie die kan helpen? Bel dan met 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.