Man bedreigt jongeren met mes

Dedemsvaart - Rond 21.15 uur woensdagavond kregen we de melding dat een man twee jongens van 16 en 17 jaar met een mes bedreigd had in de omgeving van De Baron in Dedemsvaart. De 16-jarige jongen raakte daarbij gewond aan zijn hand. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit gebeurd is. Na behandeling aan zijn verwondingen kon hij naar huis. De verdachte liep na het incident weg, maar werd om 22.00 uur elders in Hardenberg aangehouden. Het bleek een 42-jarige man uit Dedemsvaart te zijn.