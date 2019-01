Drietal vast na bedrijfsinbraak

Een getuige meldde rond 04.45 uur de verdachte situatie op de Hoekwei in Tiel. Uit het pand was geluitsapparatuur weggenomen en in een auto gestald. Bij hun komst hielden politieagenten de drie verdachten aan op het terrein. De verdachten zijn ingesloten voor verder verhoor door de recherche. De auto is overgebracht voor onderzoek.

2019046550 (JA)