Getuigenoproep poging straatroof Emmeloord

Op woensdag 30 januari rond 18 uur fietste een vrouw vanaf de Kampwal over het fietspad in de richting van de Jupiterstraat. Als de vrouw op het fietspad tussen de Jupiterstraat en het Medisch Centrum fietst wordt zij ingehaald door een jongeman die onder bedreiging van een scherp voorwerp de tas van de vrouw probeert af te pakken.

De verdachte fietste zonder buit weg over het fietspad in de richting van Espelervaart en sloeg rechtsaf richting de Schorpioenstraat.

Signalement verdachte

Jongen van 16 à 17 jaar

Licht getinte huiskleur

Gebrekkig Nederlands

Normaal postuur

Kleding: blauwe spijkerbroek, groene jas met capuchon, grijs geblokte sjaal

Grijs/blauwe herenfiets

Help mee met dit politieonderzoek

De recherche doet onderzoek naar deze poging tot straatroof en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien op 30 januari dat kan bijdragen aan deze zaak of weet u meer? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw informatie ook met de politie delen via het tipformulier.