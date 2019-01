Politie zoekt getuigen van brand Hillegom

Om de toedracht van de brand te achterhalen startte de politie onder leiding van een officier van justitie een onderzoek. Op dit moment staan alle scenario’s nog open en komt de politie graag in contact met mensen die deze nacht iets hebben gezien in de omgeving van de Stationsweg wat mogelijk vooraf is gegaan aan de brand of hier wellicht mee te maken heeft. Alle informatie is welkom. Hebt u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Leiden via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.