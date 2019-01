Getuigen gezocht van branden Voorhout

In december werd in Voorhout een brandje ontdekt onder een heimachine. Diezelfde maand vatte een prullenbak vlam. In november was het net buiten het dorp Voorhout ook een aantal keer raak. Op donderdag 15 november ging begin van de avond op de Tweede Elsgeesterweg een paardentrailer in vlammen op. Een paar dagen later, op 19 november, ontstond er brand in een paardenstal aan de Tweede Elsgeesterweg. Bij deze brand kwamen toen drie paarden om het leven. Op 29 november kwam er een melding binnen van een brand in een schuur aan de Rijnsburgerweg. Op diezelfde Rijnsburgerweg stond op woensdag 16 januari een container in brand.