13,2 kg crystal meth in spookwoning Rotterdam

Het is al langere tijd bekend dat criminelen woontorens en (luxe) appartementencomplexen gebruiken voor criminele activiteiten en/of om anoniem te verblijven. De appartementen worden gebruikt als safehouses waar bijvoorbeeld verdovende middelen, grote contante geldbedragen of vuurwapens worden opgeslagen, voor illegale prostitutie of als tijdelijke verblijfplaats van criminelen. Regelmatig blijken dergelijke woningen verhuurd via een malafide verhuurbemiddelaar, is er sprake van onderverhuur, belastingontduiking of vinden er contante betalingen plaats. Vaak staat op deze adressen niemand ingeschreven in de Basisregistratie en is er dus sprake van zogenaamde spookbewoning.

Politie, Openbaar Ministerie en gemeente werken intensief samen om dit soort ondermijnende criminaliteit, waarin de onder- en bovenwereld samenkomen, aan te pakken.