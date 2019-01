Man bijt politieagent na eenzijdig ongeval

De auto was beschadigd en de bestuurder, een 34-jarige Vlissinger, leek onder invloed van alcohol. De agenten lieten hem daarom een blaastest ondergaan. Hieruit bleek inderdaad dat de man teveel had gedronken. Hij blies een ‘F’ op het blaasapparaat. Hierop wilden de agenten hem meenemen naar het bureau voor een ademanalyse. De man weigerde verder elke medewerking. Op een zeker moment werd hij zo agressief dat hij het dienstpistool van een van de agenten probeerde te pakken, dit kon worden verhinderd, maar de man zag wel kans om een andere agent in zijn arm te bijten. Hierdoor liep de politieman pijn en letsel op. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. De Vlissinger is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal hij vandaag worden gehoord over het omverrijden van het hekje, maar ook over het geweld dat hij gebruikte tegen een politieagent.

Door de politie wordt een getuigenverklaring opgenomen, evenals een aangifte van de spoorbeheerder. Met het Openbaar Ministerie volgt overleg over de afhandeling van het hele proces met betrekking tot het gebruikte geweld tegen de politieman. De auto waar de man in reed is weggesleept door een takelbedrijf.