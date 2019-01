Politie doet onderzoek naar een straatroof in Breda

Het slachtoffer liep aan de op de Den Dogdreef toen er een auto stopte. Daar twee mannen uitstapten die de man mishandelden en beroofden van zijn portemonnee. Ze gingen er vervolgens vandoor in de auto in de richting van de Rijsbergseweg. De man gewond achterlatend. Het slachtoffer probeerde nog de hulp in te roepen van passanten, maar dat is hem niet gelukt. Op 30 januari heeft hij aangifte bij de politie gedaan.