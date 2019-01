Spookrijder rijdt in gestolen auto

De agenten lieten de man blazen. Eerst op straat en daarna op het bureau. Uit de ademanalyse bleek dat de man bijna vier keer teveel had gedronken. Hij blies 800 ug/l. De auto waarin hij reed bleek even tevoren te zijn gestolen in België. De eigenaar van het voertuig is door de Belgische politie in kennis gesteld. Zij gaat aangifte van diefstal doen. De auto was flink beschadigd en de rechtervoorband was verdwenen. De aangehouden verdachte, een 36-jarige inwoner van Eine (B), was niet in het bezit van een rijbewijs. Na een overleg met het Openbaar Ministerie is besloten dat de man een dagvaarding krijgt en dat hij zich te zijner tijd voor de rechter mag verantwoorden. De auto is weggesleept door een takelbedrijf.