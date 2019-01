Wielen gestolen en teruggevonden

De drie gestolen wielen werden even later vermoedelijk aangetroffen onder de auto van een 30-jarige inwoner van Roosendaal. Hij zat op de Susannadonk in Roosendaal in zijn auto met twee kompanen, een 21-jarige man uit Litouwen (zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland) en een 36-jarige Pool die eveneens geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. De drie mannen zijn aangehouden voor heling en/of diefstal en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden ze later vandaag gehoord.

De politie gaat nu een onderzoek instellen of de banden inderdaad onder de auto thuishoren die geparkeerd stond bij het Tolbergcentrum. De auto waar de drie mannen in zaten is in beslag genomen. De 30-jarige Roosendaler komt vaker in aanmerking voor diefstallen. Uit onderzoek door de agenten bleek dat het merk en de maat van de drie wielen niet overeenkwamen met een wiel dat vermoedelijk bij de auto van de Roosendaler hoorde. De eigenaar van de auto die op het Tolbergcentrum geparkeerd stond is in kennis gesteld van de vondst. Zijn auto was in de tussentijd naar een garage overgebracht.