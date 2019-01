Na maand nog altijd geen spoor van Bart van Betuw

De recherche is sinds begin deze maand betrokken bij zijn vermissing en heeft nog veel vragen: “Het is voor ons een groot raadsel waar hij gebleven is en wij houden rekening met verschillende scenario’s. Wij maken ons zorgen om de toestand van Bart en hopen dat mensen ons kunnen helpen. Uit ons onderzoek blijkt dat hij mogelijk op de dag van zijn verdwijning nog in de omgeving van Bavel is geweest. Misschien had hij daar een afspraak. Daarna is hij in ieder geval nog gezien bij zijn appartement aan de Herman Moerkerklaan. Hij verliet het gebouw rond 22.15 uur op 2 januari, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem”, zo vertelt de recherche.