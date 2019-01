Passantenonderzoek aan na caravanbrand

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 januari rukten de hulpdiensten uit naar een camping gelegen aan de Peschweg in Meerlo, waar een stacaravan in brand stond. Bij het blussen van de brand door de brandweer werd een dodelijk slachtoffer aangetroffen. Na DNA-onderzoek is vastgesteld dat dit de bewoner van de stacaravan is.