Getuigen gezocht van brand aan Van Meelweg in Almelo

Het onderzoeksteam wil graag in contact komen met mensen die meer weten van de brand van afgelopen nacht. Informatie doorgeven kan ook anoniem via 0800-7000. Heb je iemand zien lopen, of heb je iets over de brand gehoord? Of misschien woon of was je in de buurt en heb je camerabeelden (gemaakt) van de brand? Alle informatie kan helpen in het onderzoek!

2019005513 MB