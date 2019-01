Overvaller kapperszaak Enschede binnen kwartier aangehouden

Rond 18.15 uur kregen agenten de melding van de overval en gingen er direct heen. Er was een duidelijk signalement van de verdachte bekend en dat werd direct doorgegeven aan de andere agenten die in de buurt waren. Deze agenten waren op de korte afstand van de kapperszaak en zagen op dat moment een man fietsen van wie zij wisten dat hij in het verleden vaker gewapende overvallen had gepleegd. Op hetzelfde moment kregen zij het signalement van de overvaller van de kapperszaak door, wat overeenkwam met het uiterlijk van de man die zij zagen.

De verdachte ging er direct op zijn fiets vandoor toen hij de agenten zag, maar kwam niet ver. Op de Oosterstraat ging hij onderuit en werd hij aangehouden. Bij de fouillering na zijn aanhouding vonden agenten een vuurwapen en geld in zijn zakken. De man is meegenomen naar het bureau en wordt gehoord over de overval. Ook zal worden onderzocht of het vuurwapen echt is.

2019005151 MB