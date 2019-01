Getuigen gezocht ivm brandstichting in twee caravans

Balkbrug - Op donderdag 3 januari rond 20.15 uur werd brand gesticht in twee caravans op een camping aan De Haar. De eerste brand werd ontdekt door een getuige die daarop direct de hulpdiensten alarmeerde. Kort daarna bleek ook een tweede caravan, ca. 50 meter verderop, in brand te staan. Uit onderzoek is komen vast te staan dat het in beide gevallen gaat om brandstichting. Naast het sporenonderzoek is tevens een buurtonderzoek ingesteld. Getuigen die iets verdachts hebben gezien of iets over deze brandstichting hebben gehoord worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844 of via de Facebookpagina van Politie Ommen. 2019005370