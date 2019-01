Man overvalt tankstation, getuigen gezocht

Raalte - Op donderdagavond 3 januari rond 20.55 uur overviel een onbekende, gemaskerde man het tankstation aan de Weidelaan. Onder bedreiging van een wapen weet de man een geldbedrag buit te maken. De medewerker van het tankstation bleef bij de overval ongedeerd maar was enorm ontdaan. Na de overval is de onbekende en gemaskerde man, die gehuld was in donkere kleding, weggerend in de richting van de Reiger. Ondanks een uitgebreide zoekactie, waarbij ook een helikopter werd ingezet, werd de verdachte niet gevonden.