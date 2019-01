Politie zoekt getuigen na beschieting pand

Vrijdagochtend 4 januari rond 6 uur kreeg de politie de melding dat er geschoten zou zijn op een coffeeshop. Bij het pand aangekomen, constateerden de gealarmeerde agenten dat er inderdaad meerdere keren geschoten was op het pand. Op het moment van de beschieting waren er geen mensen in het pand aanwezig waardoor er geen gewonden vielen.

De politie is direct een onderzoek gestart. Zo wordt er ondermeer sporen- en buurtonderzoek gedaan. Ook zullen we camerabeelden bekijken.

Op dit moment is er nog weinig bekend over de verdachte/verdachten. De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien wat van belang kan zijn, bel dan de politie op 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem telefoonnummer 0800 7000.

2019005661