Mannen uit sneeuw gered

De meldkamer gaf de coördinaten via Interpol door aan de meldkamer in Zwitserland en die stuurde er een reddingshelikopter op af. De bemanning trof het tweetal in hun benarde positie aan en wist ze te bevrijden. De slachtoffers hadden off-piste geskied en waren daardoor in de problemen gekomen. Gelukkig kwamen ze met de schrik vrij. Vanwege privacy redenen kunnen we de identiteit van de personen om wie het gaat niet geven.