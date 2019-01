Autobrand Alkmaar

Omstreeks 03.45 uur kreeg de politie melding dat een auto in brand zou staan. Ter plaatse bleek een geparkeerd staande auto volledig is brand te staan. De vlammen sloegen over naar een ander voertuig, die naast het brandende voertuig geparkeerd stond.

De eigenaar van een van de auto’s liep buiten om zijn hondje uit te laten toen hij een rode gloed vanaf zijn auto zag komen. Hij ontdekte de brand. Hij probeerde de brand nog te blussen, maar dit lukte niet meer. De brand sloeg zelfs over naar een naast de brandende auto geparkeerd staand voertuig. Deze auto stond korte tijd later ook in brand.

De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. Een (forensisch) onderzoek wordt ingesteld.

2019002270 – 2281