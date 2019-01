Autobrand Bergen

Omstreeks 03.30 uur kreeg de politie melding dat een auto in brand zou staan. Ter plaatse bleek een geparkeerd staande auto volledig is brand te staan. De vlammen sloegen over naar twee andere voertuigen, die naast het brandende voertuig geparkeerd stonden. Ook werden twee woningen door de vlammen bedreigd. De bewoners werden verzocht tijdelijk hun woning te verlaten. Nadat het vuur door de brandweer geblust was, konden zij weer naar hun huis terugkeren. Aan de woningen ontstond geen schade.

De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. Een (forensisch) onderzoek wordt ingesteld.

2019002248 – 2274