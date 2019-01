Plofkraak mislukt, woningen ontruimd

Politiemensen die bij de geldautomaat kwamen zagen dat deze volledig van de kluis was geblazen. Onderdelen van de geldautomaat lagen zelfs aan de overkant van de straat. De directe omgeving van de geldautomaat is afgezet en een politiespecialist op het gebied van explosieven kwam ter plaatse om nader onderzoek te doen. Deze trof een mogelijk niet ontploft tweede explosief aan, hierop is de komst van de EOD (explosieven opruimingsdienst) van het ministerie van Defensie verzocht.

Onderzoek door de specialisten van de EOD wees uit dat er inderdaad nog een tweede explosief aanwezig was.

Hierop is de beslissing genomen om de bovenliggende woningen te ontruimen. Ook de naastliggende winkels moeten mensvrij blijven. Totaal zijn 30 personen opgevangen in het Stadsdeelkantoor.

Als voorzorgmaatregel is een ambulance- en brandweervoertuig ter plaatse opgesteld.

Het personeel van de EOD heeft het explosief op een veilige manier weten te verwijderen. Het explosief wordt later op een afgelegen plek in het Westelijk havengebied tot ontploffing gebracht.

Rechercheurs van district West hebben de zaak in behandeling en zijn nog op zoek naar getuigen die iets gezien hebben dat met deze plofkraak te maken kan hebben en ze zijn op zoek naar mensen die er informatie over hebben. Men wordt verzocht telefonisch contact op te nemen met de recherche via 0900-8844. Indien men de informatie of beeldmateriaal digitaal wil delen gebruik dan onderstaande link.