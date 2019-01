Vuurwapenbezitter is de pisang

Preventief fouilleren, het mag in wijken die als veiligheidsrisicigebied zijn aangewezen door de burgemeester. Zo ook op de Bananenstraat in de wijk Rotterdam Feijenoord, waar donderdagmiddag rond 15.30 uur twee mannen liepen. Agenten controleerden de twee, die na uitleg volledig meewerkten. De 26-jarige man gaf al meteen prijs dat er een wapen in zijn heuptas zat. Een vuurwapen volledig gevuld met patronen. De Rotterdammer en zijn maatje zijn aangehouden. De andere verdachte mocht al snel weer gaan, omdat de eigenaar van het vuurwapen toegaf dat het van hem was.

Meer informatie over preventief fouilleren vind je hier:

https://www.politie.nl/themas/preventief-fouilleren.html