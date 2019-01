Bestuurder onder invloed van drugs

Naast de al bekende alcoholtest is de politie ook in de gelegenheid om bestuurders te testen op het gebruik van drugs. In het algemeen geldt dat rijden onder invloed van stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden niet is toegestaan. De indicatieve test wordt alleen gedaan als er een aanwijzing is dat er drugs zijn gebruikt door een bestuurder, bijvoorbeeld door rijgedrag, de geur die wordt waargenomen als het portier wordt geopend, gedragskenmerken bij een verkeerscontrole of het wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop. De test kan ook worden toegepast op geweldplegers. Wanneer zij onder invloed van alcohol en/of drugs hun strafbare feit plegen levert dit voor de Officier van Justitie vaak een mogelijkheid op tot verzwaring van een straf.