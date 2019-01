Dieseldieven aangehouden

De getuige gaf het kenteken van de auto door aan het operationeel centrum van de politie. De auto is gevolgd door de agenten en op het Hertenkamp in Tholen werd het voertuig aan de kant van de weg gezet door de politie. De twee mannen zijn rond 00.40 uur aangehouden. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex.

De bestuurder, een 36-jarige man uit Bergen op Zoom, bleek geen rijbewijs te hebben. Daarvoor krijgt hij een bekeuring. De andere man, een 26-jarige man zonder woonplaats in Nederland, stond nog gesignaleerd voor een eerder, mogelijk door hem gepleegd, strafbaar feit waarvoor hij aangehouden kon worden.

In de auto waarin de mannen reden troffen de agenten jerrycans met diesel aan en apparatuur om brandstof over te hevelen. Die goederen zijn in beslag genomen. Beide mannen zitten vast en worden vandaag gehoord. Van de getuige is een verklaring opgenomen.