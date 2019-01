Vernielers politieauto opgeroepen om zich te melden

Een agent was maandagavond 10 december 2018 met zijn collega´s doende om de ontruiming van een horecazaak op de Reigerstraat in goede banen te leiden. De agent had het voertuig geparkeerd op de Grote Markt. Op camerabeelden is te zien dat een aantal jeugdige personen het portier van de politiewagen opentrekken en vernielingen aan het interieur plegen. De daders worden, om publicatie van de beelden te voorkomen, opgeroepen om zich binnen een week te melden bij het politieteam Markdal aan het Chasséveld 3 te Breda.