1 verdachte aangehouden voor steekpartij Tongelresestraat

Het onderzoek is in volle gang. Er wordt grondig onderzoek verricht naar de toedracht van het incident. De recherche deed afgelopen nacht uitvoerig onderzoek in en rondom de woning aan de Tongelresestraat. Ook wordt er vandaag nog een aanvullend buurtonderzoek gedaan om te kijken of er mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben of dat er mensen die zijn camerabeelden hebben waar mogelijk iets interessants op staat. Het slachtoffer is buitenlevensgevaar en de recherche gaat vandaag op bezoek in het ziekenhuis voor het opnemen van een uitgebreide verklaring.