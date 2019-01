Getuigen gezocht van poging overval cafetaria

Het signalement van de verdachte luidt als volgt: een man met een normaal postuur, rond de 1.75 – 1.80 cm. De verdachte droeg een zwarte trainingsbroek met een basketbal-logo, bovenaan de linkerbroekspijp. Daarnaast had hij een donkerblauwe jas met capuchon.

Getuigen die informatie hebben of aan de hand van het signalement meer kunnen vertellen over de mogelijke identiteit van de verdachte worden verzocht om contact op te nemen met de politie via het onderstaande digitale tipformulier of telefonisch via 0900 - 88 44.