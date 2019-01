Onderzoek naar schietincident in Amersfoort

De recherche is op zoek naar de schutter. Heeft u in de nacht van 3 januari tussen half twee en half zes iets gezien of gehoord? Heeft u misschien videobeelden gemaakt waarop te zien is dat er geschoten wordt? Of wellicht heeft u wel iemand over zijn plannen horen praten. Alles helpt.



Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of gebruik het tipformulier. Wilt u liever anoniem reageren? Geef uw tips dan door via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.