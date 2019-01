Verdachte vast na woninginbraak

Gisteren werd rond 18.00 uur ingebroken in een woonhuis, maar het alarm dat daarbij afging, activeerde een melder. Die belde de politie en heeft het kentenen en signalement van de in een auto vluchtende verdachten doorgegeven. Agenten zagen kort daarop in de omgeving deze auto rijden. Toen de agenten de auto wilden stoppen, zagen ze 2 personen uit de auto springen en wegrennen. De twee personen vluchtten naar de Ordenmolenweg. Daarop werd de achtervolging ingezet met meerdere auto’s en de politiehond. Op dat moment heeft het geen aanhouding van dit duo opgeleverd, wel de 32-jarige verdachte die op dat moment de auto bestuurde. Vandaag wordt deze persoon verhoord over zijn rol bij de inbraak. De politie is nog op zoek naar een jongen en meisje die in de vluchtauto zijn gestapt kort nadat het inbraakalarm was afgegaan.



In de woning is sporenonderzoek gedaan; bij een buurtonderzoek is met meerdere getuigen gesproken. Camerabeelden die eventueel beschikbaar zijn, worden onderzocht. De aangetroffen auto is versleept en wordt op sporen bekeken. Mocht u camerabeelden hebben en deze nog niet beschikbaar hebben gesteld aan de politie, neem dan contact op via het algemenen nummer 0900-8844. Informatie over de meerwaarde van camerabeelden in een politieonderzoek, leest u op www.politie.nl onder Thema’s > Camera in beeld.

2019006770 (JA)