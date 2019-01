Kindje zwaar gewond na val van eerste verdieping Fresiastraat

De melding dat er een kindje van de eerste verdieping was gevallen, kwam vanavond rond 18.00 uur binnen. Politie en het Mobiel Medisch Team (MMT) die er snel waren, zetten alles op alles en maakten een plaats delict voor onderzoek. Het kindje is ademend, maar in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In dezelfde straat hielden agenten een verdachte aan. Het gaat om een 41-jarige man. Wat zijn rol precies is en wat zijn relatie is ten opzichte van het slachtoffertje, wordt onderzocht.

Was u getuigen?

Heeft u vanavond iets gezien of gehoord van het droevige incident en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000.