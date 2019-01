Beroving bejaard echtpaar mislukt

De 82-jarige vrouw liep met haar 84-jarige man in de Nieuw Bonedijkelaan in Vlissingen. Op het moment dat zij de straat wilden oversteken kwam er een vrouw aan op een fiets. Deze vrouw dacht vermoedelijk dat ze wel even de tas mee kon grijpen en daarna hard kon wegfietsen, maar dat liep toch net wat anders. De eigenaresse van de tas hield deze namelijk heel stevig vast. Zo stevig dat zowel de vrouw op de fiets als zijzelf ten val kwamen op de straat. Ook de man van het slachtoffer wilde zich weren en hij probeerde de onbekende vrouw vast te grijpen, maar kwam hierbij ten val.

Toen zag de vrouw kans om weg te komen. Niet op de fiets, want door de valpartij was de ketting eraf gelopen. Rennend, met de fiets aan haar hand, vervolgde zij haar weg via de Sottegemstraat in de richting van de Koudekerkseweg. Omstanders hebben daarna het echtpaar weer op de been geholpen en hen naar huis begeleid. Daar werd de politie gewaarschuwd. De man liep door zijn val wat schaafwonden op, de vrouw raakte niet gewond. Het echtpaar is wel enorm geschrokken van het voorval.

Omdat de dame en heer een goed signalement van de vrouw konden geven aan de politie hebben agenten nog in de omgeving gezocht van waar het voorval had plaatsgevonden. Helaas is de vrouw niet meer aangetroffen. Door de politie werd een aangifte van deze poging tot beroving opgenomen.