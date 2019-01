Zoekapp leidt naar gedroogde henneptoppen

Agenten zijn naar het opgegeven adres gegaan en overlegden met de Officier van Justitie of zij in een van de woningen in de straat mochten zoeken om de telefoon te vinden. Omdat de zoekapp niet heel nauwkeurig aangaf dat de telefoon exact op het genoemde adres zou zijn (de locatie wisselde tussen meerdere woningen in de straat), kon de Officier van Justitie geen toestemming geven om in die woning naar binnen te gaan en naar de telefoon te zoeken. Er was immers geen sluitend bewijs dat de telefoon daadwerkelijk daar was. In de tussentijd kwamen er wel mensen uit de woning. Deze mensen zijn door de agenten staande gehouden nadat hen is uitgelegd wat er aan de hand was.