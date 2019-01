Verdachte aangehouden voor straatroof

Een 65 jarige vrouw in een rolstoel werd aangevallen en er werd om geld gevraagd. De verdachte ging er vandoor en liet het slachtoffer gewond achter. Het slachtoffer is na behandeling in het ziekenhuis weer thuis om verder te herstellen.

De politie is nog volop bezig met onderzoek. Dus tips zijn nog altijd welkom op 0900-8844.