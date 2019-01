Politie houdt drie inbrekers op heterdaad aan na woninginbraak

Melding

Op vrijdag 4 januari kwam omstreeks 23.00 uur een melding binnen van deze woninginbraak. Toen agenten arriveerden vertelde de melder dat ook de auto gestolen was. De inbrekers kwamen vermoedelijk via de achterzijde van de woning binnen door een raam te forceren. Forensische rechercheurs werden ingeschakeld om een sporenonderzoek te doen.



Aanhouding

Bij het doorgeven van de gegevens van de gestolen auto aan de meldkamer, bleek ondertussen in Hoogezand gepind te zijn met de gestolen pinpas. Agenten in Hoogezand troffen in de omgeving waar gepind werd de gestolen auto aan op de Sluiskade en hielden kort daarop het drietal aan. Het gaat om een 24-jarige en 20-jarige man uit Leeuwarden en een 20-jarige man uit Hoogezand. In de auto lagen goederen die mogelijk afkomstig zijn van de inbraak en inbrekersgereedschap. De auto en de goederen zijn in beslag genomen. En de drie verdachten zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. De recherche doet nader onderzoek.



Getuigenoproep

Heeft u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor het politieonderzoek? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dat kan via tel. 0900 – 8844, via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800 - 7000, Politie.nl of Via de politie-app.