Autokraker stapt in politieauto na telefoontje van alerte buurtbewoner

Agenten gingen meteen naar de wijk Slingerbos. Ze gingen onopvallend te wijk in, ook hun auto’s waren niet herkenbaar als politieauto. Twee agenten ging lopend de wijk in. Al snel kwamen ze een man tegen die voldeed aan het signalement dat de buurtbewoner had gegeven. Deze man is aangehouden.

Een andere agent wachtte in zijn auto, toen ineens het achterste portier werd geopend. Een man kwam de auto in, mogelijk om spullen uit de auto te stelen. Toen hij merkte dat er een agent in de auto zat, zette hij het op een lopen. De agent zette de achtervolging in en kon de man even later aanhouden.

De twee verdachten zijn een man van 30 jaar uit Harderwijk en een 36-jarige Zutphenaar. De politie doet nu verder onderzoek naar het duo.

(2019008617 ^sk)