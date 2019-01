Vijf aanhoudingen bij drie incidenten rond station Zwolle

De eerste twee mannen werden aangehouden na een melding vanuit de trein van Emmen naar Zwolle. Een medepassagier had een man op het station van Emmen een verdachte opmerking over een mogelijk explosief in de trein horen roepen en belde hierop later vanuit de trein met de politie. De trein werd ruim voor het station van Zwolle stilgezet, waarop alle passagiers één voor één door het arrestatieteam uit de trein werden gehaald. Twee mannen (leeftijd en woonplaats onbekend) werden aangehouden en ingesloten op het bureau. Uit voorzorg werd het station ontruimd. Na het incident werd de trein uitvoerig geïnspecteerd. Hierbij werd niets aangetroffen. De politie zoekt getuigen op het station van Emmen iets van het roepen hebben gehoord. Dit zou tussen 13.00 en 13.15 uur zijn geweest. Getuigen hiervan worden verzocht contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Roken op het toilet

Kort nadat het station was vrijgegeven kwam een nieuwe melding over twee verdachte mannen binnen bij de meldkamer van de politie. Hierop werd (een gedeelte van) het station wederom kort ontruimd. De mannen hadden zich opgesloten in het toilet van de trein – een andere dan de reeds ontruimde trein- en bleken daar te hebben gerookt. De twee werden aangehouden en eveneens ingesloten op het bureau. De twee werden direct na verhoor met een reprimande heengezonden.

Man met bijl

Kort hierna werd door de leden van het arrestatieteam die daar nog aanwezig waren, voor het station een vijfde verdachte aangehouden. De politie had tijdens de eerste twee incidenten een melding over deze man gekregen vanuit het centrum van Zwolle. Door een getuige was gezien dat de man een bijl bij zich had. Aan de hand van het signalement dat de getuige doorgaf werd de man, een 32-jarige Zwollenaar, kort daarna herkend op het station. Hierop werd hij aangehouden. De man had bij de aanhouding de bijl bij zich. Deze bijl werd in beslag genomen. Tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt. Voor zover bekend heeft de man niemand bedreigd met de bijl.

