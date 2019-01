Man door inbrekers van trap geduwd, politie zoekt getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben in de omgeving van de Soestdijksekade wat mogelijk met deze inbraak en mishandeling te maken heeft. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.