Politie houdt vader aan na val 1-jarig kind

Zaterdagavond kwam rond 18.20 uur bij de politie de melding binnen dat een kind van de eerste verdieping was gevallen. Volgens de melding was er opzet in het spel. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. De 41-jarige vader van het jongetje werd aangehouden en wordt op dit moment verhoord. Het kindje werd met ademhaling, maar in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk ging een ruzie in de woning van vader en kind aan het incident vooraf.