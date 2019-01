Auto tegen boom

Toen de hulpdiensten arriveerden bleken er vijf jongemannen in de auto te hebben gezeten. De mannen waren op eigen kracht uit het voertuig gekomen. Zij zijn allemaal nagekeken door medewerkers van de ambulance. Eén van de vijf, een 23-jarige jongeman uit Ossenisse, is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Ook is daar bloed van hem afgenomen, omdat een blaastest op straat uitwees dat hij onder invloed van alcohol was. Hoeveel dat precies was is niet bekend.

Zodra de uitslag van dit bloedonderzoek bekend is zal proces-verbaal tegen de man opgemaakt worden voor rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is een melding gedaan naar het CBR. Zij gaan onderzoeken of de man nog wel geschikt wordt geacht om zijn rijbewijs te behouden.

De zwaar beschadigde auto kon niet meer rijden en is weggesleept door een takelbedrijf.