Bestuurster rijdt tegen boom

Het eenzijdige ongeval gebeurde zaterdag 5 januari rond 23.00 uur op de Westerhagelaan. De auto reed tegen een boom en kwam vervolgens midden op de weg tot stilstand. De brandweer heeft de Bredase uit de auto bevrijd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het vermoeden bestaat dat de vrouw alcohol had gebruikt is in het ziekenhuis een bloedproef afgenomen. De beschadigde auto is door een takelbedrijf weggesleept. De weg is enige tijd afgesloten voor hulpverlening en bergings- en opruimwerkzaamheden.