Drugs in beslag genomen

Bij de controle gaf de man aan dat hij geen drugs bij zich had. Als de agenten hem niet geloofden mochten ze hem fouilleren. Dat deden de politiemensen oppervlakkig en zij troffen een bolletje (mogelijk) harddrugs aan. De man is aangehouden voor het bezit van harddrugs. Hij is mee naar het bureau genomen en daar is hij grondig gefouilleerd voordat hij in een ophoudkamer werd geplaatst.

Uit zijn onderbroek kwam 15,3 gram aan verschillende harddrugs tevoorschijn, alsmede een weegschaaltje. Die spullen zijn allemaal in beslag genomen. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar wordt hij vandaag verder gehoord.