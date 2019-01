Verkeerscontroles tijdens de nachtdienst

20 fietsers reden zonder licht, twee automobilisten hadden geen rijbewijs en vier konden het rijbewijs niet tonen aan de agenten. Eén bromfietser vond het nodig om een ‘wheelie’ te maken, daarvoor krijgt hij een bekeuring. Een bestuurder negeerde het stopteken dat hem gegeven was door de politie. Twee automobilisten negeerden een bord dat een verplichte rijrichting aangaf. Eén voerde mistverlichting terwijl dat niet nodig was en één bromfietser had onnodig veel verlichting op zijn brommer. Van één voertuig was de kentekenplaat niet leesbaar. Ook werden er twee mensen bekeurd voor openbare dronkenschap, één persoon had een geopend flesje bier bij zich wat niet is toegestaan volgens de APV van de gemeente Vlissingen en tot slot werd een bekeuring uitgeschreven voor wildplassen. In totaal waren achttien agenten, tussen de meldingen door, gemoeid met de controles.