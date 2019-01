Vijf minderjarigen aangehouden voor vechten

Zaterdagmiddag omstreeks 14.50 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum van de politie dat er een jongen werd mishandeld door vijf andere jongens. Dit zou zijn gebeurd in de Hans Lipperheystraat in Middelburg. Surveillerende agenten zijn in de buurt gaan rondkijken en troffen een groepje dat aan het opgegeven signalement voldeed in de Johan Wilhem Thibautstraat in Middelburg. Na een kort gesprek met de agenten gaven zij toe bij een vechtpartij betrokken te zijn geweest. Eén van de jongens had het gesprek niet meer afgewacht. Hij was doorgefietst en niet meer te achterhalen. De overige vier zijn aangehouden. Het zijn twee jongens van 13 uit Middelburg en twee jongens uit Vlissingen van 14 en 15 jaar oud.