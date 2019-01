De man reed in een auto waarvan een koplamp niet werkte. Dit was reden voor de agenten om de auto en de bestuurder te controleren. Het voertuig werd stilgezet op de Valckenisseweg. Toen de agenten om de papieren van de bestuurder vroegen bleek deze geen rijbewijs te hebben. Uit onderzoek bleek dat de man al voor de zesde keer betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. In overleg met het Openbaar Ministerie is de auto van de man in beslag genomen.

De man zelf bleek nog gesignaleerd te staan. Hij mocht op last van Justitie buiten heterdaad worden aangehouden vanwege een door hem gepleegde diefstal elders in het land. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij wordt overgedragen aan de betreffende politie-eenheid waarvoor hij gesignaleerd stond.