Man aangehouden na steekincident Nijmegen

Even na 21.30 uur kwam de melding dat er een steekincident had plaatsgevonden. De verdachte was er vandoor gegaan, maar agenten wisten waar hij waarschijnlijk zou verblijven. Zij gingen direct naar de Rentmeesterhof, terwijl andere agenten bij het slachtoffer waren. In de woning aan de Rentmeesterhof bleken echter twee mannen te zijn, en omdat niet direct duidelijk was wie de verdachte was, zijn beide mannen aangehouden. Na kort onderzoek bleek dat een van de twee mannen niets met het incident te maken had en daarom is hij direct vrijgelaten. De verdachte zit nog vast en hij wordt gehoord over het steekincident.

Het slachtoffer is aan zijn verwondingen behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

2019009572 MB