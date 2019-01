Man aangehouden voor woningoverval op bungalowpark

Nunspeet Steenwijk - Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is op woensdagavond 2 januari aangehouden in Steenwijk. De man wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een gewapende woningoverval op donderdagavond 2 augustus 2018 bij een bungalowpark aan de Wiltsangh in Nunspeet.